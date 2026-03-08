Музыка их связала

С 1 марта в Краснодаре вступили в силу новые правила для уличных музыкантов. Для выступлений артистов установлены два временных промежутка — с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00. Юристы констатируют, что несмотря на законное право администрации города управлять общественными пространствами, введенные ограничения формируют риск правовой неопределенности для краснодарских музыкантов.

Власти Краснодара с 1 марта ввели новые требования к уличным музыкальным выступлениям. Артисты теперь могут давать концерты только в определенные часы: с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00. Соответствующие изменения администрация города утвердила еще в декабре 2024 года.

Для организации концерта музыкантам необходимо подать заявку в городское управление культуры не позднее чем за 20 рабочих дней. В документе нужно указать дату, время и место выступления, а также список исполняемых композиций. Количество участников одного концерта не должно превышать шести человек.

Кроме того, власти Краснодара определили перечень разрешенных площадок для уличных выступлений. Артистам запрещено исполнять произведения с политической агитацией, экстремистскими призывами, пропагандой насилия, войны, употребления наркотиков и алкоголя. Также под запретом нецензурная лексика и материалы, противоречащие нормам общественной морали.

За нарушение установленного порядка предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составляет 3 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — 20 тыс. руб., для юридических лиц — 30 тыс. руб.

Юрист, руководитель офиса «Центр правосудия» в Краснодаре Валентина Куделина считает отдельные положения документа правомерными, но отмечает высокие конституционные риски принятой модели. По ее оценке, установленные временные рамки и требования согласования места и состава участников соответствуют полномочиям муниципалитета по регулированию общественного пространства.

«Ключевой риск здесь — соразмерность: ограничения допустимы лишь в объемах, необходимых для защиты основ конституционного строя, прав граждан и обеспечения безопасности.

Чем выше степень индивидуализации согласований (фактический переход к разрешительному порядку для каждого мероприятия), тем выше риск квалификации таких действий как цензуры.

Особенно в случаях, когда отказ мотивирован не объективными параметрами — уровнем шума, временем или местом проведения, а субъективной оценкой содержания самого произведения»,— подчеркивает эксперт.

По мнению Валентины Куделиной, ряд положений повышает риск выхода регулирования в зону конституционных ограничений. Речь идет о 20-дневном сроке согласования, который фактически исключает спонтанные выступления, а также о требовании заранее предоставлять перечень исполняемых произведений. Эта мера, отмечает юрист, может быть расценена как форма предварительного контроля.

Руководитель краснодарского офиса «Центр правосудия» выделяет несколько уровней защиты, которые юристы и музыканты используют в делах о нарушениях регламентов публичных выступлений и содержании репертуара.

В части процессуальных нарушений первоочередному анализу подлежат сроки давности по КоАП РФ, корректность составления протоколов и наличие объективных препятствий для соблюдения правил (технические сбои, состояние здоровья).

Выявление таких дефектов позволяет добиваться прекращения дела за отсутствием состава правонарушения или признания его малозначительным. Отдельным инструментом выступает оспаривание самих муниципальных актов в порядке КАС РФ (Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации), если они противоречат федеральному законодательству или не были должным образом опубликованы.

Председатель коллегии адвокатов «Жамкочян и партнеры» Каро Жамкочян уверен, что вступившие в силу новые правила для уличных музыкантов в Краснодаре формально соответствуют полномочиям муниципалитета по регулированию общественных пространств. Ограничения по времени и локации не противоречат федеральному законодательству, если касаются порядка использования среды, а не контроля содержания. Однако, заявляет юрист, процедура подачи заявки за 20 рабочих дней с указанием репертуара фактически трансформирует уведомительный порядок в разрешительный, что создает риски несоразмерного ограничения свободы творчества (ст. 44 Конституции РФ).

Наиболее уязвимым положением акта господин Жамкочян называет ссылку на «противоречие общественной морали и нравственности». По его словам, отсутствие четких юридических критериев для этой оценочной категории допускает произвольное толкование. В отличие от запретов на экстремизм или пропаганду запрещенных веществ, опирающихся на федеральные нормы, формулировки о морали остаются расплывчатыми.

Генеральный директор Центра правовой поддержки «Код будущего» Лана Чесанова обращает внимание на правовую природу ограничений. Она считает, что ограничение выступлений интервалами 10:00–13:00 и 15:00–21:00, а также требование подачи заявки за 20 дней с указанием репертуара обоснованы нормами об обеспечении общественного порядка (ФЗ-54 «О собраниях» и муниципальные акты). По оценке руководителя, такие меры не противоречат ст. 29 Конституции РФ о свободе слова при условии их соразмерности заявленной цели — защите покоя граждан; при этом избыточные административные требования могут быть оспорены в суде как создающие препятствия для самовыражения.

Эксперты сходятся во мнении: новые правила для уличных музыкантов в Краснодаре, вступившие в силу 1 марта, балансируют между полномочиями муниципалитета и конституционными гарантиями граждан. Право города регулировать использование общественных пространств, ограничивать время и места выступлений само по себе не противоречит федеральному законодательству. Однако применяемые механизмы вызывают вопросы у профессионального сообщества.

Нурий Бзасежев