США начали использовать военные базы Британии в операции против Ирана

Американские военнослужащие начали использовать военные базы Великобритании для «специальных оборонительных операций» против Ирана. Это следует из заявления британского Минобороны, передает Sky News.

Утром 7 марта на авиабазу в Глостершире прибыли три американских бомбардировщика B-1 Lancer, пишет Sky News.

После начала военной операции США и Израиля исламская республика стала наносить удары по Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейну, Катару, Иордании и другим странам, в которых находятся военные базы США. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорил, что США будут использовать британские военные базы для уничтожения мест хранения ракет и пусковых установок Ирана.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лондон изменил базовым принципам».