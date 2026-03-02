Лондон изменил базовым принципам

Великобритания дала США зеленый свет на использование двух своих военных баз для кампании против Ирана. Некоторое время назад британский премьер Кир Стармер упрямо отказывался пойти на этот шаг — к явному раздражению президента США Дональда Трампа. Как пояснил Стармер в телеобращении к нации вечером 1 марта, на этот раз характер просьбы американской стороны был другим, а потому поменялся и ответ. В британских политических кругах такое решение восприняли по-разному: левые заявили о втягивании страны в очередную незаконную войну, крайне правые — о том, что это надо было сделать раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Заявление британского премьер-министра о том, что две британские авиабазы (речь идет о Фэрфорде в графстве Глостершире в Англии и Диего-Гарсия на островах Чагос в Индийском океане) могут быть использованы США, прозвучало в 21:00 по местному времени в воскресенье, 1 марта, в телеобращении. По словам Кира Стармера, Лондон согласился на просьбу США использовать британские военные базы для «оборонительных» ударов по иранским ракетным объектам, чтобы уничтожить иранские склады ракет и ракетные установки, используемые для запуска этих ракет. «Соединенные Штаты запросили разрешение на использование британских баз для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. Мы приняли решение удовлетворить этот запрос — чтобы предотвратить запуск Ираном ракет по всему региону, гибель невинных мирных жителей, угрозу жизни британцев и нанесение ударов по странам, которые не были вовлечены. Основой нашего решения является коллективная самооборона давних друзей и союзников и защита жизней британцев»,— подробно изложил Стармер мотивацию своего решения.

Впервые президент США Дональд Трамп просил Лондон о праве использовать британские военные базы для поддержки потенциальных американских ударов по Ирану, если тот «решит не заключать сделку», еще в прошлом месяце. Тогда Стармер эту просьбу отклонил. Теперь же он заявил, что характер просьбы изменился, а потому и в Лондоне решили дать другой ответ.

Отметив, что Великобритания извлекла уроки из «ошибок Ирака», а потому не участвовала в первоначальных ударах по Ирану и «не будет присоединяться к наступательным действиям сейчас», премьер Стармер пообещал, что роль британских баз будет исключительно «оборонительной» — нацеленной на предотвращение нападений Тегерана на британцев и других граждан на Ближнем Востоке.

Защищать, по мысли Кира Стармера, есть много кого: в общей сложности в регионе находится как минимум 200 тыс. гражданских лиц из Великобритании («жители, семьи на отдыхе и транзитные пассажиры»), кроме того, на Ближнем Востоке дислоцированы британские военные.

Иран нанес удары по аэропортам и отелям, где проживают британские граждане, а 28 февраля и по военной базе в Бахрейне, едва не задев британский контингент, сообщил Кир Стармер.

Считанные часы спустя после телеобращения премьера Министерство обороны Великобритании заявило, что воздушному удару (предполагается, что беспилотника) подверглась база ВВС Великобритании Акротири на Кипре недалеко от Лимасола. В результате инцидента никто не пострадал, однако с базы решили временно передислоцировать часть военнослужащих, сообщили в Лондоне 2 марта.

В своем телеобращении Кир Стармер дал понять, что «сделать больше для их защиты» от иранской угрозы просил не только Вашингтон, но и союзники Великобритании на Ближнем Востоке — Бахрейн, Кувейт, Иордания и Оман, с лидерами которых он поговорил по телефону 1 марта.

«И мы также привлечем экспертов с Украины вместе с нашими собственными экспертами, чтобы помочь партнерам по Персидскому заливу сбивать иранские беспилотники, атакующие их»,— сообщил британский премьер.

Отдельных комментариев на этот счет из Киева не последовало. Однако ранее в тот же день в своем обращении к нации Владимир Зеленский отметил: «Наш опыт защиты во многом незаменим». «Мы готовы распространять этот опыт, готовы помочь тем народам, которые помогли Украине этой зимой и в целом за время этой войны (конфликта с Россией.— “Ъ”)»,— заявил украинский президент 1 марта.

Новости о присоединении Лондона к американской военной кампании против Ирана, пусть и в ограниченном масштабе, в Великобритании встретили без особого энтузиазма.Левая оппозиция тут же затребовала провести в Палате общин голосование по вопросу использования британских баз.

«Как бы премьер-министр ни пытался определить наступательную войну как оборонительную, это скользкая дорожка. Он не должен позволить Трампу втянуть Великобританию в еще одну затяжную войну на Ближнем Востоке»,— отметил инициатор вызова премьера на ковер, лидер либерал-демократов Эд Дейви.

Негодование либерал-демократической оппозиции разделяют и в Партии зеленых. «Достаточно было одного телефонного звонка от Дональда Трампа, чтобы Стармер ввязался в очередную незаконную войну на Ближнем Востоке, не извлекая уроков из трагедий Ирака, Ливии и Сирии»,— заявил ее лидер Зак Полански.

Со своих позиций прокомментировал ситуацию лидер крайне правой Reform UK Найджел Фарадж. «Кир Стармер наконец-то дал Великобритании разрешение использовать британские базы для уничтожения иранских ракет. Лучше поздно, чем никогда. Премьер-министр — последователь, а не лидер»,— отозвался на последнее решение премьера самый популярный британский политик.

Наталия Портякова