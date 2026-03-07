ФК «Ростов» сыграл вничью с «Балтикой»

Встреча футбольных клубов «Ростов» и «Балтика» закончилась ничьей. Об этом сообщил ростовский ФК в своих соцсетях.

Фото: ФК «Ростов» Фото: ФК «Ростов»

Игра была напряженной и счет открыл «Ростов», однако гол не засчитали из-за офсайда. Первый тайм закончился в пользу «Балтики». Второй тайм оказался не менее напряженным и запомнился рядом нарушений как со стороны хозяев арены, так и со стороны калиниградцев. Буквально на последних дополнительных минутах ростовчане смогли уровнять счет.

Игра закончилась со счетом 1:1.

Мария Хоперская