Безруков не будет набирать курс во ВГИК из-за назначения в МХАТ им. Горького
Народный артист России Сергей Безруков отказался набирать новый курс во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). По его словам, после назначения в МХАТ имени М. Горького ему потребуется больше времени для работы с новой труппой.
Сергей Безруков
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Точно не буду набирать в этом году курс во ВГИКе, чтобы высвободить главный ресурс — время»,— написал господин Безруков в Telegram.
Он добавил, что «родной Губернский (театр), разумеется, тоже требует внимания, постоянного участия в жизни театра».
О назначении Сергея Безрукова на пост и. о. художественного руководителя горьковского МХАТа накануне сообщила министр культуры Ольга Любимова. Также было объявлено о назначении Константина Хабенского и. о. ректора Школы-студии МХАТ.
