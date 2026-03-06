Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сергей Безруков назначен и. о. худрука МХАТ имени Горького

Исполняющим обязанности художественного руководителя МХАТ имени М. Горького стал российский актер Сергей Безруков. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

52-летний Сергей Безруков — актер театра, кино и телевидения, сценарист и кинопродюсер. С 2014 года занимает пост худрука Московского Губернского театра. Также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе. Имеет звание заслуженного артиста России.

С декабря 2018-го по ноябрь 2021 года МХАТ имени М. Горького возглавлял Эдуард Бояков. Уволился с должности по просьбе тогдашнего гендиректора Владимира Кехмана. Тот должен был назвать кандидатуру нового худрука. С лета 2025 года в отношении господина Кехмана расследуется уголовное дело о взятке от гендиректора компании-подрядчика МХАТ «РКС-Ренессанс» Марата Каргинова. Параллельно он проходит по делу о растрате при реконструкции старой сцены театра. В октябре 2025-го гендиректором МХАТ им. М. Горького назначили Елену Булукову.

