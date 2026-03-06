Минкульт назначил Хабенского и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Художественный руководитель и директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Господин Хабенский будет совмещать работу в театре и вузе. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Константин Хабенский

В уставе вуза говорится, что ректор не может работать по совмещению, но художественно-творческое руководство — одно из исключений. Помимо господина Хабенского, как писал «Ъ», кандидатом в ректоры рассматривался Вадим Верник — замдиректора МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью.

Должность ректора Школы-студии МХАТ стала вакантной после смерти Игоря Золотовицкого 14 января. Он занимал этот пост последние 13 лет. 23 января Минкульт объявил о назначении режиссера Константина Богомолова и. о. ректора вуза. Однако 11 февраля он был освобожден от исполнения обязанностей по собственному желанию, сообщили в Минкульте.

До этого несколько российских актеров опубликовали в соцсетях обращение учеников Школы-студии к Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть решение о назначении господина Богомолова. В обращении отмечалось несоблюдение традиций преемственности: по их мнению, возглавить вуз должен воспитанник Школы-студии.