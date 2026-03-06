Актерам написали главные роли
Сменилось руководство МХАТ имени Горького и Школы-студии МХАТ
Министерство культуры России сделало два важных назначения: и. о. ректора Школы-студии МХАТ стал худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, а худруком МХАТа имени Горького назначен худрук Губернского театра Сергей Безруков.
Очевидно, что Министерство культуры взяло на вооружение «пакетный» принцип развязывания кадровых гордиевых узлов, опробованный недавно на музеях федерального подчинения,— теперь опыт перенесен в сферу театральных учреждений.
Кажется, за всю историю славной Школы-студии при Художественном театре (а основана она была еще Немировичем-Данченко в суровом, военном 1943 году) она не получила того общественного внимания, которое обрушилось на нее в последние несколько недель. Причиной стало сначала неожиданное назначение Константина Богомолова и. о. ректора с последующим публичным «бунтом» выпускников этого вуза, а потом столь же неожиданная его отставка. После нее не было недостатка в различных версиях происходившего. Единственное, в чем сходились наблюдатели, так это убеждение, что назначение Константина Юрьевича Богомолова — его первый шаг к заветному креслу руководителя МХТ, занятому его тезкой Константином Юрьевичем Хабенским. Когда-то, после смерти Олега Табакова, они были в одной команде «наследников», но вот ведь что делает время с единомышленниками.
По сведениям источников «Ъ», педагогический коллектив Школы-студии, мнение которого наконец-то спросили после молниеносных появления и исчезновения Богомолова, подал на рассмотрение начальства три кандидатуры — среди них были худрук Театра имени Пушкина и опытный педагог Школы-студии Евгений Писарев, декан продюсерского факультета Школы-студии Александр Фокин и, собственно говоря, Константин Хабенский.
Назначение последнего, в котором есть, конечно, своя логика — театр и Школа-студия формально являются разными учреждениями, но они связаны всеми возможными творческими нитями,— в то же время абсолютно дезавуирует два главных аргумента противников Богомолова. Первый — что по неписаной традиции во главе Школы-студии должен стоять ее ученик или хотя бы человек, долгое время с ней связанный (как, например, позапрошлый ректор Анатолий Смелянский, который, не будучи выпускником вуза, долгие годы был его проректором). Константин же Хабенский учился в Петербурге и в Школе-студии прежде не работал. Второй — что, согласно уставу, руководство Школой-студией нельзя совмещать с оплачиваемым руководством другими учреждениями культуры (а Богомолов стоит во главе сразу двух московских театров). Вряд ли у Хабенского есть намерение оставить МХТ ради Школы-студии — значит, придется искать какие-то юридические лазейки. Кстати, в свое время Олег Табаков, будучи назначенным худруком МХАТа имени Чехова, вскоре оставил ректорство в Школе-студии.
Второе важное кадровое назначение — во МХАТе имени Горького — косвенно связано с первым. Дело в том, что в медиа актер и руководитель Губернского театра Сергей Безруков фигурировал среди возможных кандидатов на пост главы Школы-студии МХАТ. Таким образом он предстал театральным деятелем, который может (и должен) получить новое важное назначение на федеральном уровне.
Кстати, несмотря на «областное» название, московский Губернский театр имеет федеральное подчинение. Так что формально Безруков перемещается по горизонтали, но, конечно, переезд из Кузьминок на Тверской бульвар, да еще и под мхатовскую, пусть и имени Горького, сень — это повышение. Место, что и говорить, «нехорошее», освободившееся после недавнего разжалования могущественного театрального олигарха Владимира Кехмана. Но, видимо, опыт руководства Безрукова Губернским театром считается успешным. Кстати, про Губернский театр пока ничего не понятно. Не исключено, что этот театр в Кузьминках может стать филиалом МХАТа имени Горького.
В общем, Константин Хабенский и Сергей Безруков в пятницу стали новыми настоящими «тяжеловесами».