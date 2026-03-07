Бастрыкин запросил доклад о разрушении храма XV века в Феодосии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о разрушении храма Архангелов Михаила и Гавриила XV века в Феодосии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия федерального значения поступило в приемную руководителя СК в социальной сети «ВКонтакте».

«На протяжении длительного времени здание находится в аварийном состоянии, в стенах образовались трещины, а в феврале текущего года произошло обрушение звонницы. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к сохранению объекта и организации ремонтных работ не принимается», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимаются крымские следователи. Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.

«Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в СКР.

Наталья Решетняк