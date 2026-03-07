Кувейт объявил о сокращении нефтедобычи из-за атак Ирана

Нефтяная корпорация Кувейта (Kuwait Petroleum Corporation, KPC) заявила, что сокращает объемы добычи и переработки нефти из-за атак Ирана и угроз проходу судов по Ормузскому проливу.

«В свете продолжающейся агрессии Исламской Республики Иран против Государства Кувейт, включая иранские угрозы безопасному проходу судов через Ормузский пролив, KPC превентивно сокращает добычу нефти и объемы переработки в рамках своей стратегии управления рисками и обеспечения непрерывности бизнес-процессов»,— указано в заявлении (цитата по AFP). В компании сообщили, что готовы пересмотреть это решение «по мере развития ситуации».

6 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Кувейт начал сокращать нефтедобычу, поскольку хранилища страны начали переполняться из-за невозможности реализации топлива во время боевых действий в странах Персидского залива. По мнению директора по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, вскоре такие же проблемы возникнут у Катара и ОАЭ.

Иран запретил проход через Ормузский пролив недружественным странам после того, как 28 февраля государство атаковали США и Израиль. С этого момента Исламская Республика неоднократно наносила удары по нефтяным танкерам в морском коридоре. По оценке Еврокомиссии, ограничения в проливе затронули более 3 тыс. судов.

