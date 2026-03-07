Иран атаковал танкер Louise P в Персидском заливе

Иранский беспилотник ударил по связанному с США танкеру в Персидском заливе. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

Согласно заявлению, «был поражен» нефтяной танкер Louise P под флагом Маршалловых Островов — «одного из активов террористической Америки». Судно атаковали, когда оно находилось посреди Персидского залива. Данных о последствиях атаки нет.

Утром Иран заявил об ударе по нефтетанкеру Prima в Ормузском проливе. Судно проигнорировало «неоднократные предупреждения», пояснили в КСИР.