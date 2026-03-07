Нефтяной кризис не за горизонтом

Военная кампания США и Израиля в Иране продлится еще несколько недель. По крайней мере, по данным Axios, об этом госсекретарь Марко Рубио заявил лидерам стран Персидского залива. А власти Катара предупреждают, что цены на нефть могут взлететь до $150 уже через две-три недели. 6 марта цена барреля Brent приблизилась к $95. Судоходство через Ормузский пролив приостановлено с начала марта на фоне ответных атак Ирана. Дональд Трамп ранее подчеркивал, что военно-морские силы США «при необходимости» будут сопровождать транзитные суда. Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что утром Иран нанес удар по нефтяному танкеру, который проигнорировал «неоднократные предупреждения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Damian Dovarganes / AP Фото: Damian Dovarganes / AP

До неконтролируемого роста цен на нефть осталось примерно две недели — тогда могут быть переполнены хранилища местных экспортеров, и они приостановят добычу, говорит директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Ирак первым начал сокращать добычу, с 3 марта снизив ее на 1,5 млн баррелей в сутки, и планирует урезать еще на столько же. Примерно с 15 марта похожие проблемы начнутся у Кувейта, через неделю — у Катара и ОАЭ. Только Саудовская Аравия сохраняет запас прочности. У США остаются примерно две недели, чтобы либо закончить конфликт, либо ограничить возможности Ирана атаковать суда — удастся ли это, большой вопрос.

Ситуация на рынке СПГ еще серьезнее: запасов практически нет, цены уже растут, несмотря на завершение отопительного сезона. Катар предупреждал о четырехкратном росте стоимости. Дополнительный шок вызвало потопление российского газовоза 3 марта — первая успешная военная атака такого типа. Долгосрочно это повысит ставки фрахта и стоимость строительства судов: их придется усиливать, фактически превращая в плавучие крепости. Это эпохальное изменение для рынка СПГ».

На этом фоне прогнозы министерства энергетики Катара о том, что нефть может подорожать до $150, воспринимаются некоторыми экспертами как давление на США, говорит аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман. Но, по его оценкам, если пролив останется перекрыт еще полторы-две недели, котировки нефти действительно перешагнут отметку в $100: «До полноценного энергетического кризиса пока еще несколько месяцев. Большинство развитых стран, входящих в Международное энергетическое агентство (МЭА), имеют запасы, покрывающие как минимум 90 дней потребления; у США и Китая — еще больше. Пока МЭА не использует стратегические резервы, но если конфликт затянется, вероятны продажи — в последний раз они происходили в 2022 году, и, скорее всего, через пару недель мы увидим их и в США, и в Китае.

С точки зрения экспорта выигрывает прежде всего Россия. Рост мировых цен на 30-40% приносит пользу любому чистому экспортеру, а дисконт на российскую нефть сейчас почти гарантированно снизится.

Запасы на воде, образовавшиеся из-за снижения закупок Индии, тоже удастся распродать. Для США же это скорее минус».

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя розничная цена на бензин в США выросла до $3,32 за галлон — это рекорд за все время президентства Дональда Трампа. Тем временем США для стабилизации ситуации на энергетическом рынке выдали Индии временную лицензию на закупку российской нефти. Об этом сообщил министр финансов Скотт Бесент. По его словам, Вашингтон ожидает, что Нью-Дели также увеличит импорт и американского топлива.

Спустя сутки в эфире Fox News он объявил, что американские власти могут снять санкции и с других поставок российского сырья. Способны ли США таким образом стабилизировать цены на нефть? Ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в этом не уверен: «США пытаются влиять на рынок через словесные интервенции: за рост цен на нефть и топливо на внутреннем рынке избиратели сразу винят действующую администрацию, как это делал Трамп.

Но попытки обеспечить безопасность танкеров под военной охраной маловероятны — большинство судов скорее останется в заливе и будет ждать окончания конфликта.

То, на что США могут повлиять, — это монетарные меры: ФРС может ужесточить ставку, сократить долларовую массу и снизить торговлю на бирже, что приведет к падению цен на фьючерсы нефти. Однако Трамп требует понижать ставку. При этом разрешение Индии покупать российскую нефть сначала выглядело как их инициатива, а США лишь формально выпустили генеральную лицензию».

6 марта американские индексы S&P 500 и Dow Jones упали более чем на 1%. США рассчитывают, что война против Ирана будет идти от четырех до шести недель, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. При этом требования Вашингтона «безусловной капитуляции» Тегерана для завершения военной кампании означают, что Дональд Трамп сам решит, когда от Ирана больше не исходит угроза.

Александра Абанькова