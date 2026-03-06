ЕК: ограничения в Ормузском проливе затронули более 3 тыс. судов

Ограничения на судоходство в Ормузском проливе затронули более 3,1 тыс. судов, из них 463 шли под флагом Евросоюза. Об этом сообщил еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас. По его словам, ситуация в Персидском заливе остается сложной.

Еврокомиссар отметил, что блок взаимодействует с Международной морской организацией и представителями отрасли, чтобы обеспечить безопасное судоходство в регионе. ЕС также отслеживает возможные последствия операции США и Израиля против Ирана для глобальных цепочек поставок.

Апостолос Цицикостас также сообщил об ограничениях воздушного пространства в регионе. «Воздушное пространство в районах Ближнего Востока и Персидского залива остается полностью или частично закрытым. Начиная с 28 февраля, мы фиксируем отмену около 1 тыс. авиарейсов в день»,— отмечается в заявлении господина Цицикостаса (цитата по ТАСС).

Ормузский пролив — единственный выход для экспорта энергоносителей из стран Персидского залива. По этому маршруту проходит до 15% мировых поставок нефти и 20% СПГ. После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля республика начала ограничивать проход танкеров по Ормузскому проливу. Прекращение перевозок по проливу уже привело к резкому росту цен на нефть и топливо. Исламская Республика пообещала сжигать суда «стран-противников», пытающихся пересечь маршрут.