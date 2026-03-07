В Новороссийске осудили чиновника за подмену бетона при строительстве ливневок

Ленинский районный суд Новороссийска вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела технического надзора в сфере ЖКХ МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» (УТНиЦ»). Он признан виновным в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как следует из приговора, с которым ознакомился «Ъ-Новороссийск», в 2022–2023 годах, в период действия режима чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками, подсудимый осуществлял контроль за выполнением неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах ливневой канализации. Подрядчиком выступало ООО «Диполь». Чиновник, желая создать видимость служебного благополучия и опасаясь негативных последствий за срыв сроков строительства, ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, сказано в судебном акте. Он, как должностное лицо, не проверил фактическое выполнение работ по трем муниципальным контрактам (на улицах Таймырской, Луначарского и в хуторе Горном), согласовал замену материалов без внесения изменений в сметы и подписал акты приемки, содержащие ложные сведения об объемах и стоимости работ.

В частности, экспертиза подтвердила, что подрядчик использовал бетон более низкой марки, чем требовалось для гидротехнических сооружений, заменил арматуру и установил лотки меньшей длины, однако в отчетных документах эти работы были оплачены как выполненные по проекту.

В результате противоправных действий должностного лица бюджету муниципального образования был причинен ущерб на общую сумму 2,2 млн руб.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд, учитывая характер преступлений и личность подсудимого, который положительно характеризуется и ранее не судим, назначил ему наказание в виде штрафа 100 тыс. руб.

Наталья Решетняк