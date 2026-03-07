В Новороссийске подвал дома перестал быть пригодным для укрытия из-за стоков

Жители многоэтажного дома в центре Новороссийска не могут воспользоваться подвальным помещением как укрытием из-за проблем с канализацией, пишет «Новороссийский рабочий».

В социальных сетях и городских пабликах появились кадры, снятые жильцами дома № 2 по улице Карла Маркса. На видео зафиксировано, что подвал здания на протяжении длительного времени остается затопленным, что делает его непригодным для временного размещения людей в случае объявления воздушной тревоги.

Как сообщили в управляющей компании «НУК», специалисты действительно проводили работы по подготовке помещения к использованию. Были выполнены электромонтажные работы и произведена уборка мусора. Однако, как пояснили в УК, «в связи с некорректной работой дворовой канализации и поступлением грунтовых вод несколько раз происходило затопление подвального помещения жилого дома». Для решения проблемы руководством компании принято решение об установке специального дренажного насоса, предназначенного для откачки воды.

В настоящий момент необходимое оборудование заказано. Завершить работы по осушению подвала и введению его в эксплуатацию в качестве укрытия планируется к 15 марта.

Наталья Решетняк