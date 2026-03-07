Несколько рейсов Flydubai из Внуково в Дубай перенесли на 8 марта

Четыре рейса авиакомпании Flydubai из московского аэропорта Внуково в Дубай перенесли с 7 марта на следующий день. Один рейс отменили. Это следует из онлайн-табло авиагавани.

Речь идет о следующих рейсах:

вылет FZ 970 перенесен с 9:55 мск 7 марта на 3:25 8 марта;

вылет FZ 990 перенесен с 15:20 7 марта на 5:00 8 марта;

вылет FZ 8490 перенесен с 16:05 7 марта на 2:50 8 марта;

вылет FZ 8564 перенесен с 17:05 7 марта на 5:30 8 марта.

Рейс Flydubai из Внуково в Дубай, который должен был вылететь в 0:55 7 марта, отменили. Остальные девять рейсов авиакомпании, запланированные на сегодня, вылетели.

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. Тот в ответ начал атаковать американские военные базы в Персидском заливе. Утром 7 марта аэропорт Дубая приостанавливал работу из-за удара БПЛА. Авиакомпания «Победа» отменила рейсы по маршруту в ОАЭ, а также обратные с 9 по 29 марта. «Аэрофлот» отменил рейсы по этому направлению с 12 по 31 марта.