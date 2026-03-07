Пенсионерка погибла в ДТП на мосту в Сочи

В Сочи на мосту возле поселка Головинка погибла 74-летняя пассажирка в результате лобового столкновения двух автомобилей.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, предварительно установлено, что 53-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Volkswagen. После удара машина перевернулась.

Пожилая пассажирка Hyundai скончалась от полученных травм в машине скорой помощи. Вторая пассажирка Hyundai в возрасте 53 лет находится в коме. Водитель Volkswagen доставлена в больницу.

Наталья Решетняк