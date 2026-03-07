Глава Абинского района напомнил алгоритм оповещения об атаках БПЛА

Глава Абинского района Илья Биушкин разъяснил жителям муниципалитета порядок получения предупреждений о возможных атаках беспилотников и ракет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы района, информация об угрозах передается через SMS-рассылки операторов связи, push-уведомления приложения МЧС России и включение сирен системы оповещения.

Мобильное приложение МЧС позволяет оперативно получать сигналы «Беспилотная опасность», «Ракетная опасность», «Авиационная опасность», а также штормовые предупреждения. Ссылки для загрузки программы размещены на официальном сайте ведомства.

Включение сирен означает реальную угрозу. В этом случае необходимо незамедлительно покинуть открытые пространства и укрыться в помещении с несущими стенами без окон, подвале или цокольном этаже. При отсутствии таких мест следует расположиться максимально далеко от остекления.

Актуальный список подвалов и цокольных этажей в многоквартирных домах доступен в приложении «Моя Кубань». Повторные сигналы сирен подтверждают сохранение опасности.

Отмена угрозы происходит через push-уведомления приложения МЧС и SMS-сообщения. Однако при отсутствии интернет-соединения возможны задержки доставки.

