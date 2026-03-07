В Краснодаре юного пловца сняли с заплыва из-за иностранного бренда на плавках

12-летнего пловца дисквалифицировали на первенстве Краснодарского края из-за логотипа Arena на плавках, который превышал допустимый размер. Инцидент произошел 6 марта во время соревнований среди юношей и девушек 12–13 лет.

Мальчика отстранили непосредственно перед стартом заплыва. Его отец рассказал «РИА Новости Спорт» о случившемся.

«Шапочку ему сказали вывернуть наизнанку, чтобы бренда не было видно, а с плавками так не получится. Сказали: Arena — это бренд, который из страны ушел, не положено. Дисквалифицировали за надпись на английском языке»,— цитирует издание родителя.

Позднее пресс-служба краевой администрации дала официальные разъяснения порталу 93.RU. Спортсмена отстранили из-за размера логотипа на костюме. Согласно утвержденным Минспортом правилам, на каждом плавательном костюме участника разрешается иметь два логотипа максимальным размером 30 квадратных сантиметров каждый. При этом, как утверждает издание, данный пункт отсутствовал в регламенте краснодарских соревнований.

Наталья Решетняк