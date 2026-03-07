Жительница Новороссийска лишилась 1 млн рублей при попытке купить криптовалюту

Жительница Новороссийска потеряла почти миллион рублей, пытаясь заработать якобы на криптовалютной бирже, сообщает пресс-служба городского УМВД.

По данным полиции, 50-летняя местная жительница познакомилась в интернете с мужчиной, представившимся трейдером. Новый знакомый убедил женщину зарегистрироваться на онлайн-платформе, открыть криптокошелек и внести 10 тыс. руб. Через неделю под руководством консультанта она смогла вывести 4,5 тыс. руб. Сотрудник псевдобиржи посоветовал развивать портфель и сообщил о поступлении средств на платформу, предложив увеличить вложения.

У потерпевшей не хватало денег, поэтому она оформила кредит и пополнила криптокошелек. Когда женщина попыталась снять заработанные 18 тыс. руб., возникли проблемы. Трейдер сообщил о необходимости уплатить комиссию в размере 80 тыс. руб. Женщина оформила микрозайм, перевела деньги мошенникам и поняла, что стала жертвой обмана. В итоге пострадавшая лишилась 935 тыс. руб., часть которых была взята в долг.

Наталья Решетняк