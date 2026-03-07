Из стран Ближнего Востока в Россию за неделю вывезли 28 тысяч человек

Сегодня из ОАЭ и Омана должны вывезти 9,2 тыс. пассажиров на 43 рейсах, сообщил Минтранс РФ. По его данным, с начала недели в Россию из стран Ближнего Востока прибыли 28,6 тыс. пассажиров на 139 рейсах.

График перевозки авиарейсами сформирован до 10 марта включительно. Министерство напомнило, что российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно. До конца марта отменены рейсы в аэропорты ОАЭ авиакомпаний «Аэрофлот» (с 12 марта) и «Победы» (с 9 марта).

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. Тот в ответ начал атаковать американские военные базы в Персидском заливе. Из-за нестабильной ситуации в регионе страны Ближнего Востока закрыли воздушное пространство и отменили авиарейсы. Минэкономики рекомендовало приостановить продажу туров в эти страны. С 3 марта туроператоры обязаны в полном объеме возвращать деньги за такие туры.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».