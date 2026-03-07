На Кубани бездомный пес по кличке Мухтар поступил на службу в полицию

Сотрудники отдела МВД России по Новокубанскому району приняли в свои ряды безнадзорную собаку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, потерявшегося пса, который несколько дней бродил возле здания отдела, заметили полицейские и попытались найти его прежних владельцев, однако поиски не увенчались успехом — на объявления никто не откликнулся .

Тогда полицейские приняли решение: взять его на службу. Наставником четвероногого новобранца стал младший инспектор-кинолог Максим Повельев. Собаку назвали Мухтаром, и, по словам кинолога, пес сразу принял свою кличку.

В настоящий момент Мухтар уже прошел все необходимые ветеринарные процедуры и приступил к подготовке.

Наталья Решетняк