Посольство РФ сообщило об отсутствии жертв среди россиян в Иране

Никто из граждан России в Иране не погиб и не пострадал в ходе эскалации. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Тегеране.

В диппредставительстве назвали обстановку в Тегеране «в целом стабильной». «Госучреждения и магазины работают. Антиправительственных выступлений оппозиции по стране не фиксируем»,— уточнили в дипмиссии.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ республика атаковала Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. По данным ООН, в Иране погибло более 1 тыс. человек. США планируют, что военные действия займут четыре-шесть недель.

