Специалист РАН не исключила землетрясение магнитудой до 7 в Сочи

Участившиеся подземные толчки в районе Сочи могут свидетельствовать о возможности сильного землетрясения в обозримом будущем, однако точно предсказать сроки его наступления невозможно. Такое заявление сделала старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева в беседе с «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://65.mchs.gov.ru Фото: https://65.mchs.gov.ru

Накануне, 6 марта, в акватории Черного моря у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1, о чем сообщил мэр города Андрей Прошунин. Ранее, 3 марта, город пережил сразу два ощутимых подземных толчка магнитудами 4,4 и 4,5 с интервалом в несколько часов.

По словам Анастасии Зверевой, согласно картам общего сейсмического районирования, на данной территории возможны землетрясения с магнитудой до 7 с периодом повторяемости в 100 лет.

«Последние такие землетрясения были в прошлом веке, поэтому такое сильное сейсмособытие возможно в обозримом будущем, и участившиеся в последние два года подземные толчки как раз говорят об этом»,— пояснила ученый.

При этом специалист подчеркнула, что нынешняя сейсмическая активность полностью укладывается в рамки нормальных значений для данного региона.

«Существуют рассчитанные значения уровня сейсмической активности для каждой территории, сейчас идет нормальный уровень»,— резюмировала представитель РАН.

Власти Сочи оперативно информируют жителей и гостей курорта о последствиях сейсмособытий. По их данным, несмотря на ощутимые толчки, жертв и разрушений нет, все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

Наталья Решетняк