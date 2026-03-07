Перед Крымским мостом со стороны Кубани утром 7 марта образовалась очередь

Утром в субботу, 7 марта, перед пунктом пропуска Крымского моста со стороны Краснодарского края зафиксировано скопление транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По данным на 10:00 очередь из транспортных средств, ожидающих прохождения ручного досмотра со стороны Тамани, насчитывала 70 автомобилей. При этом на крымской стороне, со стороны Керчи, скоплений транспорта не наблюдается.

Наталья Решетняк