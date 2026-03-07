Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Перед Крымским мостом со стороны Кубани утром 7 марта образовалась очередь

Утром в субботу, 7 марта, перед пунктом пропуска Крымского моста со стороны Краснодарского края зафиксировано скопление транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По данным на 10:00 очередь из транспортных средств, ожидающих прохождения ручного досмотра со стороны Тамани, насчитывала 70 автомобилей. При этом на крымской стороне, со стороны Керчи, скоплений транспорта не наблюдается.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все