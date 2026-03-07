В горах Сочи за минувшие сутки выпало 30 см снега

На горнолыжных курортах Сочи продолжается активный снегопад. Как сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор», за прошедшую ночь в горах высота снежного покрова увеличилась на значительную величину, местами достигнув почти метровых сугробов на средних высотах.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным метеослужбы курорта, больше всего осадков выпало на отметках 940 и 1100 метров над уровнем моря. На площадке «Роза Стадион» сугробы выросли на 31 см, достигнув высоты 96 см. В Горной олимпийской деревне прирост составил 28 см, и теперь высота снежного покрова здесь составляет 138 см, а температура воздуха утром опустилась до –5 градусов.

Традиционно много снега и в высокогорье. На станции «Роза Пик» (2320 м) высота снега достигла 336 см, что на 21 см выше показателей предыдущего дня. Сейчас на этой отметке температура воздуха составляет –14 градусов, наблюдается незначительная облачность.

Ниже по склону, на «Роза-1600», снежный покров за сутки увеличился на 14 см и достиг 231 см. В районе «Южного сектора» (1550 м) выпало 15 см осадков, высота снега здесь составляет 210 см.

Обильные осадки обрушились на горный кластер Сочи накануне. По прогнозу специалистов, суммарное количество осадков в горах может соответствовать показателю «очень сильный снег». Одновременно в предгорной зоне и на участках низкогорья местами прогнозируется налипание мокрого снега на линии электропередачи и ветви деревьев. Подобные погодные условия способны создавать дополнительную нагрузку на инфраструктуру и осложнять дорожную обстановку.

Наталья Решетняк