В Ростове в аварии пострадали два пешехода

В Ростове-на-Дону в аварии пострадали два человека. ДТП случилось вечером 6 марта на улице Петренко, сообщили в госавтоинспекции региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 46-летний водитель Nissan выезжал из двора в районе дома №1 на указанной улице. Он поворачивал налево, когда сбил двух переходивших дорогу 37-летнего и 38-летнего ростовчан.

Пострадавших госпитализировали с травмами. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мария Хоперская