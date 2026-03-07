Водитель Mercedes погиб в ДТП на федеральной трассе под Тихорецком

В Тихорецком районе Краснодарского края произошло ДТП с участием Mercedes и «Газели», в результате которого погиб 24-летний водитель иномарки.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Госавтоинспекции Кубани, авария случилась утром на федеральной автодороге «Кавказ». По предварительным данным, 24-летний автомобилист на Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».

Молодой водитель скончался на месте происшествия. Его 23-летняя спутница и 40-летний водитель грузовика доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Наталья Решетняк