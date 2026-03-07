ХК «Сочи» переиграл «Авангард»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду оказался сильнее омского «Авангарда» в матче 62-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Соперники уже пересекались в этом сезоне в Омске, когда хозяева одержали убедительную победу со счетом 5:2. В ответном поединке активнее встречу начали омичи, однако поразить ворота Павла Хомченко в первом периоде им не удалось. На 25-й минуте «черноморцы» вышли вперед благодаря Артему Волкову. В начале третьего отрезка южане вновь огорчили вратаря «Авангарда» Андрея Мишурова усилиями Матвея Гуськова.

На 51-й минуте Дмитрий Кагарлицкий довел преимущество «Сочи» до трех шайб. Лишь за 30 секунд до финальной сирены омский клуб установил окончательный результат после точного броска Василия Пономарева. В итоге — победа «Сочи» со счетом 3:1. Сочинцы взяли реванш за поражение в первом очном матче, а Павел Хомченко совершил 48 спасений.

После 61 матча «леопарды» имеют в активе 44 балла и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 8 марта сыграют в Нижнем Новгороде против местного «Торпедо». Будущий соперник с 76 очками занимает пятое место в Западной конференции.

Евгений Леонтьев