За ночь над Ростовской областью перехватили шесть БПЛА

Ночью 7 марта над территорией Ростовской области средствами ПВО сбили шесть украинских БПЛА. Информация об этом содержится в сводке минобороны.

Всего за указанный период над РФ перехватили и уничтожили 124 беспилотника: 29 – над территорией Брянской области, 15 – над Орловской областью, 11 — над Белгородской областью, девять — над Рязанской областью, восемь БПЛА – над территорией Калужской области, семь — над Воронежской областью, по шесть — над Курской и Волгоградской областями, а также над Республикой Крым, по пять — над Тульской и Самарской областями, по три — над Липецкой, Московской областями (в том числе один беспилотник, летевший на Москву, по два — на Саратовской и Ульяновкой областями, один — над Ивановской областью.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, вечером 6 марта и в ночь на 7 марта беспилотники уничтожили над тремя районами Ростовской области. Их сбили над Чертковским, Шолоховским и Миллеровским районами. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Мария Хоперская