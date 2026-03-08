«Собственники участков обязаны проводить плановые обследования своих владений»

С марта 2026 года вступил в действие федеральный закон 294-ФЗ, который внес поправки в Земельный кодекс России. Новые нормы обязывают владельцев всех категорий земель выявлять и ликвидировать опасные растения. Требования распространяются на дачников, собственников участков индивидуального жилищного строительства, арендаторов земли, а также на организации, управляющие лесными фондами, дорожными обочинами, объектами энергетики и связи. Как пояснила «Ъ-Ростов» основатель и руководитель юридического агентства «Империал» Инна Чемеркина, при игнорировании предписаний длительное время участок может быть изъят у собственника.



«Ранее законодательство регулировало уничтожение таких растений только на сельскохозяйственных территориях. По новым правилам каждый регион должен создать собственный перечень опасных видов, запрещенных к произрастанию на земельных участках.

В Ростовской области особо опасным инвазивным видом признан борщевик Сосновского, который активно распространяется и вытесняет естественные экосистемы. Сок растения содержит фотосенсибилизирующие вещества, вызывающие ожоги кожи при солнечном свете.

Список растений, запрещенных к распространению в регионе, включает не только борщевик, но и другие инвазивные виды: айлант высочайший, аморфу кустарниковую, два вида золотарника (гигантский и канадский), клен ясенелистный, лох узколистный, робинию лжеакацию, элодею канадскую и ясень пенсильванский. В отличие от борщевика, эти растения не являются карантинными объектами, однако для предотвращения их распространения будет осуществляться мониторинг и контроль популяций на территории заповедников и заказников области.

По новым правилам, собственники земельных участков обязаны проводить плановые обследования своих владений, используя методы механического удаления растительности, агротехнические приемы или разрешенные гербициды. Несоблюдение установленных требований влечет административную ответственность в виде штрафов по статье 8.7 КоАП РФ.

Размеры штрафов составляют: для физлиц — от 20 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 400 до 700 тыс. руб. В отдельных случаях для организаций и должностных лиц штраф может исчисляться в процентном соотношении от кадастровой стоимости земельного участка и составлять от 1,5 до 5%.

В исключительных случаях, предусмотренных законом, существует риск изъятия собственности. Эта санкция является крайней мерой и применяется к тем, кто длительное время демонстрирует безответственное отношение к участку, игнорируя предписания и допуская бесконтрольное распространение опасных сорняков, создавая угрозу для соседних территорий».