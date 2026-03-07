За ночь над Крымом и другими регионами РФ уничтожены 124 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) предотвращена массированная атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, над семнадцатью регионами страны, включая Крым, были перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Наибольшее количество дронов – 29 – было ликвидировано над Брянской областью. В Орловской области сбито 15 беспилотных летательных аппаратов. В Белгородской области уничтожено 11 БПЛА. Над Рязанской областью ликвидировано девять дронов. В Калужской области подавлено восемь беспилотных аппаратов. Над Воронежской областью уничтожено семь БПЛА.

По шесть дронов сбито над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и Республикой Крым. По пять БПЛА нейтрализовано над Тульской и Самарской областями.

Над Липецкой областью и Московским регионом ликвидировано по три дрона. Один из беспилотников, направлялся в сторону Москвы, уточнили в Минобороны.

Над Саратовской и Ульяновской областями подавлено по два БПЛА. Один дрон уничтожен над Ивановской областью.

Наталья Решетняк