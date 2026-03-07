«Реализация данного требования повлечет за собой затраты для предпринимателей»

С марта 2026 года вступили в силу изменения в закон о защите прав потребителей, которые обязывают бизнес использовать русский язык в публичной информации для покупателей. Федеральный закон от 24 июня 2025 года № 168-ФЗ дополнил действующее законодательство ст. 10.1, устанавливающей особенности размещения информации для потребителей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено автором Фото: предоставлено автором

Необходимость перевода и коррекции рекламной продукции и информации о товаре вызывает увеличение финансовой нагрузки на бизнес, считает управляющий партнер юридической фирмы «Медко Групп» Виталий Медко.

«Законодатель обосновал изменения стремлением обеспечить удобное ознакомление покупателей с данными о товарах и услугах. Предполагается, что применение иностранных слов и англицизмов может вводить потребителей в заблуждение относительно сущности покупки или искажать представление о характеристиках продукции.

Теперь русский язык обязательно должен использоваться на вывесках, указателях, баннерах, раздаточных и рекламных материалах, листовках, ценниках и упаковке. Аналогичные требования действуют для интернет-ресурсов при описании товаров и информировании об акциях.

Закон разрешает применение национальных языков народов России наравне с русским. Зарегистрированные бренды можно использовать без перевода. Незарегистрированные торговые марки компании обязаны изменить, что потребует ребрендинга: новых вывесок, переработки логотипа, изменений на сайте и переделки рекламы.

Иностранные слова разрешены только при отсутствии русского аналога, наличии зарегистрированного товарного знака на иностранном языке или в качестве дублирующей информации при обязательном приоритетном использовании русского языка.

Полагаю, что целью принятия данного закона является обеспечение беспрепятственного доступа потребителей к полной и достоверной информации о товарах, услугах, их производителях и продавцах. Размещение информации исключительно на иностранном языке создает барьеры для значительной части населения, не владеющей соответствующим языком. Однако реализация данного требования повлечет за собой существенные затраты для предпринимательского сектора, связанные с необходимостью адаптации маркировки и упаковки продукции, что, вероятно, отразится на конечной стоимости товаров».