В 2025 году чистый приток средств инвесторов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) достиг 230 млрд руб., что в 3,7 раза превышает показатель предыдущего года. Такие данные приводятся в статистике Центробанка (ЦБ). Это один из самых заметных скачков рынка частных инвестиций за последние годы. Общее же число ИИС в России достигло 6,4 млн. О том, что именно подтолкнуло россиян столь активно открывать и пополнять ИИC, комментирует квалифицированный инвестор из Крыма Алена Кладько.

Алена Кладько

Фото: предоставлено автором

«Ключевая причина кроется в том, что максимальный приток средств пришелся на последний квартал года — отчасти из-за стремления инвесторов получить вычет в начале следующего года, но главным образом, из-за того, что в этот период ЦБ продолжал снижение ключевой ставки, которая к концу 2025 года снизилась с 21% до 16% годовых.

По мере снижения ставки доходность банковских депозитов становилась соразмерно меньше, из-за чего многие вкладчики начали искать более выгодные альтернативы, которые позволят зафиксировать более высокую доходность на длительный срок.

В такой ситуации фондовый рынок становится естественным направлением перетока средств.

Это уже фиксируется статистикой. По данным Банка России, доля российских облигаций в портфелях ИИС выросла до 42%. Для частного инвестора это оптимальное соотношение доходности и риска. С одной стороны, облигации традиционно считаются более консервативным инструментом по сравнению с акциями. С другой, в условиях высоких ставок они позволяют зафиксировать доходность на несколько лет вперед.

В марте 2026 года крупные банки предлагают по вкладам доходность до 14,5% годовых на 3-6 месяцев, в то время как государственные облигации (ОФЗ) — до 14,8% на 7-11 лет. По прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2026 году будет в диапазоне 13,5-14,5% годовых, что предполагает дальнейшее ее снижение в течение года. В таких условиях решение зафиксировать доходность на длительный срок с помощью облигаций выглядит вполне рациональным.

Однако экономическая обстановка — лишь часть объяснения. Второй важный фактор роста интереса к ИИС — налоговые стимулы, встроенные в саму конструкцию счета.

Индивидуальные инвестиционные счета изначально создавались государством как инструмент долгосрочного вовлечения граждан в фондовый рынок. Их ключевое преимущество — налоговые льготы. Гражданам, уплачивающим НДФЛ, ИИС-3 позволяет получить налоговый вычет в размере 13-22% от внесенной суммы (в зависимости от ставки налогообложения и до установленного лимита), а также освобождение инвестиционного дохода от налога при соблюдении минимального срока владения счетом. Это фактически увеличивает итоговую доходность инвестиций.

К тому же с 2026 года для ИИС-3 работает механизм компенсационных выплат на случай банкротства брокера или управляющей компании, если они участвуют в системе. Налоговые льготы и механизм компенсационных выплат делают инвестиции на ИИC одновременно более доходными и более безопасными для частного инвестора по сравнению с вложениями на обычном брокерском счете.

Налоговая тема становится особенно актуальной на фоне изменений в налогообложении вкладов. После введения налога на процентный доход по банковским депозитам часть инвесторов начала более внимательно сравнивать чистую доходность разных инструментов.

Когда ключевая ставка снижается, налоговая составляющая становится более заметной и влияет на итоговый результат. В этом контексте ИИС с его налоговыми льготами выглядит более конкурентоспособным инструментом».