В Ростовской области начались масштабные проверки автомобилистов на трезвость

В Ростовской области начались масштабные рейды по выявлению нетрезвых водителей и нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сотрудники ДПС усилили контроль на автомобильных трассах области. Инспекторы планируют массово останавливать транспорт для проверки водителей на признаки алкогольного и наркотического опьянения. При необходимости проводится медицинское освидетельствование согласно закону.

Рейдовые мероприятия продолжатся в ближайшие выходные дни.

Константин Соловьев

