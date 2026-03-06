В Ростовской области начались масштабные проверки автомобилистов на трезвость
В Ростовской области начались масштабные рейды по выявлению нетрезвых водителей и нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Сотрудники ДПС усилили контроль на автомобильных трассах области. Инспекторы планируют массово останавливать транспорт для проверки водителей на признаки алкогольного и наркотического опьянения. При необходимости проводится медицинское освидетельствование согласно закону.
Рейдовые мероприятия продолжатся в ближайшие выходные дни.