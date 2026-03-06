В Краснодаре на стройке выявили 19 иностранцев без разрешения на работу

Сотрудники полиции выявили 19 иностранных граждан, которые незаконно трудились на строительном объекте в Краснодаре. Нарушения миграционного законодательства зафиксировали в ходе проверочных мероприятий, проведенных правоохранительными органами на одной из стройплощадок города.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, специалисты установили, что на объекте работали граждане Узбекистана, не имеющие необходимых документов для законной трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

По итогам проверки сотрудники полиции составили в отношении иностранных граждан административные протоколы. Нарушения квалифицировали по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконная трудовая деятельность иностранного гражданина в России), а также по ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.

Согласно действующему законодательству, за подобные нарушения иностранным гражданам грозят административные штрафы. Суд может принять решение о принудительном выдворении нарушителей за пределы Российской Федерации.

В правоохранительных органах также сообщили, что сотрудники МВД проводят проверку в отношении работодателя, допустившего незаконную трудовую деятельность иностранных граждан на строительном объекте. По ее итогам специалисты установят обстоятельства привлечения мигрантов к работе и дадут правовую оценку действиям должностных лиц и компании, организовавшей строительство.

По данным региональных властей, в 2025 году с территории Краснодарского края выдворили 1,5 тыс. иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство страны. Основной причиной депортации специалисты называют несоблюдение установленного порядка въезда, пребывания или транзита через территорию страны.

Мария Удовик