Аэропорт Краснодара обслужил более 50 рейсов после снятия ограничений

Международный аэропорт Краснодара обслужил более 50 рейсов после временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, которые вводили в течение дня 6 марта. Несмотря на два периода ограничений, специалисты авиагавани обеспечили выполнение всех рейсов по суточному расписанию.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, за день специалисты обслужили 31 рейс на прилет и 28 рейсов на вылет. Таким образом, общее количество выполненных рейсов превысило 50.

Временные ограничения на использование аэропорта вводили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Утром 6 марта в Краснодаре объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим специалисты Росавиации ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Первый период ограничений завершился в 09:45 по московскому времени. После их отмены сотрудники аэропорта оперативно организовали обслуживание рейсов и восстановили регулярную работу.

Позднее, во второй половине дня, специалисты вновь ввели кратковременные ограничения. Они действовали в промежутке с 15:50 до 16:10 по московскому времени. После снятия ограничений сотрудники аэропорта продолжили обслуживание рейсов в штатном режиме.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что специалисты аэропорта обеспечили прием и отправку всех запланированных рейсов в рамках суточного графика. Сотрудники служб аэропорта координировали работу с авиакомпаниями и оперативно организовали обслуживание пассажиров и воздушных судов.

В случае изменений расписания представители авиаперевозчиков информируют пассажиров по контактам, указанным при бронировании билетов. После снятия ограничений аэропорт Краснодара продолжает работу в штатном режиме.

