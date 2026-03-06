Подстанция в Абинском районе Кубани после атаки БПЛА работает штатно

Подстанция в районе хутора Бережного Абинского района Краснодарского края, где ранее произошел пожар после атаки беспилотников, продолжает функционировать в штатном режиме. Об этом сообщил глава муниципалитета Илья Биушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам руководителя района, специалисты ликвидировали все очаги возгорания на объекте энергетической инфраструктуры. После завершения работ сотрудники профильных служб проверили состояние оборудования и подтвердили стабильную работу подстанции ПС-500.

Пожар возник в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата во время атаки. Фрагменты дрона повредили инфраструктуру, из-за чего произошло возгорание на территории подстанции. К ликвидации последствий привлекли пожарные подразделения и специалистов экстренных служб.

В ходе тушения пожара пострадали два человека — сотрудники пожарной службы, которые участвовали в ликвидации возгорания. Медики оказали им необходимую помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Кроме повреждений на территории энергообъекта, последствия падения обломков беспилотников зафиксировали и в жилом секторе. В Абинске специалисты осмотрели два многоквартирных дома, где ударная волна и фрагменты БПЛА повредили остекление. Всего повреждения выявили в 14 квартирах.

Сотрудники профильных служб и представители муниципальных властей провели оценку нанесенного ущерба. Специалисты зафиксировали повреждения имущества и подготовили необходимые документы. По информации районной администрации, собственникам пострадавших квартир окажут необходимую помощь.

Муниципальные власти и оперативные службы продолжают контролировать ситуацию на территории района. Специалисты проверяют состояние инфраструктуры и принимают меры для устранения последствий происшествия.

Мария Удовик