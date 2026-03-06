Коммунальные службы Сочи ликвидируют последствия сильного снегопада

В горном кластере Сочи 6 марта зафиксировали интенсивный снегопад, о котором ранее предупреждали синоптики. После ухудшения погодных условий дорожные бригады приступили к расчистке проезжей части на территории Краснополянского поселкового округа и в поселке Эсто-Садок, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

Специалисты муниципальных служб сосредоточили основные усилия на обеспечении проезда к социально значимым объектам, а также на поддержании движения по маршрутам общественного транспорта. Дорожники расчищают ключевые участки дорог и контролируют состояние проезжей части, чтобы предотвратить возможные затруднения в транспортном сообщении.

По данным администрации курорта, в ликвидации последствий снегопада задействована муниципальная специализированная техника. В настоящее время специалисты используют не менее пяти единиц техники, которые выполняют очистку дорожного полотна и прилегающих участков. К работам также присоединились федеральные дорожные службы, обеспечивающие содержание федеральных трасс в горной зоне.

Координацию действий коммунальных и дорожных подразделений осуществляет городской оперативный штаб. Специалисты круглосуточно контролируют обстановку и при необходимости усиливают дежурные смены.

Синоптики предупреждают, что снегопад в высокогорных районах может продолжиться до конца суток 6 марта. По прогнозам специалистов, суммарное количество осадков способно достичь показателя «очень сильный снег», который относится к категории опасных метеорологических явлений.

Одновременно в предгорьях и низкогорных районах местами ожидается налипание мокрого снега на линии электропередачи и ветви деревьев. Подобные погодные условия могут увеличивать нагрузку на инфраструктуру и осложнять дорожную ситуацию.

Мария Удовик