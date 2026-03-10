Спирт сдал, спирт принял

Правительство Тульской области вышло из числа учредителей Тульского винокуренного завода 1911, производящего водки «Пронская» и Ikra. Доля региональных властей в 20% перешла на баланс самой компании. Эксперты не исключают, что в ближайшее время эта часть бизнеса может быть разделена между оставшимися совладельцами, среди которых и крупнейший производитель спирта в России — «Росспиртпром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, минимущества Тульской области 3 марта 2026 года вышло из состава учредителей Тульского винокуренного завода 1911 (ТВЗ). Ранее через компанию развития АО КРТО местному правительству принадлежало 20% долей в бизнесе. Директор по корпоративному управлению ТВЗ Михаил Щербаков пояснил “Ъ”, что «компания самостоятельно выкупила 20% доли».

По имеющимся у “Ъ” подсчетам участников алкогольного рынка, ТВЗ занимает 15-е место среди производителей водки, выпустив в 2025 году 1,69 млн дал такой продукции, что на 4,32% меньше год к году. Осенью прошлого года компания получила декларацию о соответствии на выпуск водки «Путинка», бывшей ранее одной из популярнейших в России (см. “Ъ” от 16 октября 2025 года).

ТВЗ создан в 1990-х годах: в его портфель входят водки «Пронская», Ikra, виски Noble Stage, джин Beatly. По собственным данным, компания способна выпускать 6 млн декалитров спиртной продукции в год. Согласно СПАРК, выручка ТВЗ в 2024 году выросла на 37,91%, до 8,14 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 61,09%, до 121,6 млн руб.

Как следует из ЕГРЮЛ, тульские власти вошли в ТВЗ в 2017 году, купив 51% бизнеса. В 2020 году они снизили свою долю до 43,5%, а в 2023-м — до 20%. Сейчас еще 29% бизнеса принадлежат Дмитрию Гительману. В августе 2025 года 51% долей в бизнесе приобрел крупнейший производитель спирта в России —«Росспиртпром».

Из записи в ЕГРЮЛ следует, что АО КРТО добровольно вышло из бизнеса. Но это не значит безвозмездную передачу долей в ТВЗ, отмечает партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня.

Инвестбанкир Илья Шумов поясняет, что выкуп доли в большинстве случаев проходит по ее действительной стоимости, которая определяется на основе размера чистых активов выкупаемой компании. В случае с ТВЗ действительная стоимость доли региональных властей в 20% могла составить около 200 млн руб., оценивает господин Шумов.

Федор Закабуня считает, что выход АО КРТО из состава учредителей ТВЗ логичен, так как для властей региона владение активом «экономически нерационально»: компания показывает чистый убыток пятый год подряд и существует сейчас только за счет систематических бюджетных вливаний. Владение 20% бизнеса не дает корпорации корпоративного контроля и не приносит ей дивидендов. В минимущества Тульской области “Ъ” не ответили.

Юрист Forward Legal Максим Игнатов говорит, что доля, перешедшая на баланс самой компании, становится «казначейской», то есть она не учитывается при голосовании на общих собраниях участников и не предоставляет права при распределении дивидендов.

В течение одного года предприятие обязано распределить ее между участниками или предложить для приобретения третьему лицу, добавляет он. Исключение государственного участия также может являться подготовкой к привлечению дополнительных инвестиций, предполагает юрист. Поэтому, полагает господин Игнатов, по решению участников доля все же будет продана новому инвестору.

С большой вероятностью переход доли минимущества Тульской области является частью реструктуризации структуры управления бизнесом, отмечает Максим Игнатов. Для «Росспиртпрома» выкуп доли, ранее принадлежавшей региональным властям, может стать логичным шагом для дальнейшей консолидации доли в бизнесе, говорит юрист. Федор Закабуня считает, что Тульская область повторяет действия Татарстана, который аналогично расстался со своим крупнейшим алкогольным активом в пользу того же АО «Росспиртпром». Как ранее сообщал “Ъ”, компания оценочно за 20–25 млрд руб. выкупила «Татспиртпром».

Владимир Комаров