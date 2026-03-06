Пожар на подстанции в Абинском районе после атаки БПЛА полностью ликвидирован

В хуторе Бережном Абинского района Кубани специалисты полностью ликвидировали пожар на электроподстанции, вызванный падением обломков беспилотного летательного аппарата утром 6 марта. Согласно данным оперативного штаба Краснодарского края, возгорание охватило площадь порядка 120 кв. м.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На месте происшествия для тушения пожара были задействованы 27 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники, включая специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Специалисты оперативно провели работы по локализации очага, предотвращению дальнейшего распространения огня и обеспечению безопасности прилегающей территории.

В ходе инцидента пострадали два человека. Они получили необходимую первую медицинскую помощь на месте и госпитализации не потребовали. Экстренные службы одновременно проверили состояние зданий и коммуникаций вблизи подстанции.

Ранее в Абинске падение фрагментов БПЛА вызвало повреждения кровель многоквартирных домов и выбило стекла на верхних этажах. Специалисты установили, что новых очагов возгорания нет, и продолжают обеспечивать охрану общественной безопасности.

В рамках мер предосторожности занятия во всех школах, детских садах и культурных учреждениях Абинска были временно отменены. Специалисты подчеркнули важность соблюдения инструкций по безопасности и настоятельно рекомендовали жителям и гостям района воздерживаться от нахождения вблизи потенциально опасных объектов до завершения всех проверок.

В Краснодарском крае усилены меры по контролю и мониторингу обстановки после атак беспилотных летательных аппаратов. Специалисты продолжают работу по оценке ущерба, обеспечению восстановления поврежденной инфраструктуры и предотвращению возможных последующих инцидентов. Все мероприятия выполняются в координации с муниципальными и региональными органами власти для минимизации рисков и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Мария Удовик