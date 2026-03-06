В Крымском районе Кубани подтвердили падение обломков БПЛА после ночной атаки
В двух населенных пунктах Крымского района Краснодарского края после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов специалисты подтвердили падение обломков БПЛА. Информацию об этом распространил оперативный штаб региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, фрагменты беспилотников обнаружили в двух поселениях муниципалитета. При этом, как уточнили представители оперативных служб, в результате происшествия пострадавших нет.
В хуторе Евсеевском специалисты зафиксировали падение фрагментов беспилотного аппарата на территории частного домовладения. В результате инцидента повреждения получила кровля здания, а также окна жилого дома. Сотрудники экстренных служб провели осмотр территории и организовали необходимые работы на месте происшествия.
Еще один случай падения обломков зафиксировали в селе Кеслерово. Там специалисты обнаружили фрагменты беспилотного летательного аппарата, однако разрушений или иных повреждений инфраструктуры не выявили.
В оперативном штабе уточнили, что по обоим адресам продолжают работать специальные и экстренные службы. Специалисты обследуют территории, фиксируют последствия падения обломков и проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей.
Ранее в регионе также фиксировали последствия атак беспилотных летательных аппаратов. В частности, в хуторе Бережном Абинского района сотрудники экстренных служб локализовали возгорание, которое возникло после падения беспилотника. Площадь пожара составила около 120 кв. м.
В Крымском районе специалисты зафиксировали возгорание на территории электростанции. По предварительным данным, причиной стало падение обломков беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента пострадавших не было.