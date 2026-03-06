В Крымском районе Кубани подтвердили падение обломков БПЛА после ночной атаки

В двух населенных пунктах Крымского района Краснодарского края после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов специалисты подтвердили падение обломков БПЛА. Информацию об этом распространил оперативный штаб региона.

По данным ведомства, фрагменты беспилотников обнаружили в двух поселениях муниципалитета. При этом, как уточнили представители оперативных служб, в результате происшествия пострадавших нет.

В хуторе Евсеевском специалисты зафиксировали падение фрагментов беспилотного аппарата на территории частного домовладения. В результате инцидента повреждения получила кровля здания, а также окна жилого дома. Сотрудники экстренных служб провели осмотр территории и организовали необходимые работы на месте происшествия.

Еще один случай падения обломков зафиксировали в селе Кеслерово. Там специалисты обнаружили фрагменты беспилотного летательного аппарата, однако разрушений или иных повреждений инфраструктуры не выявили.

В оперативном штабе уточнили, что по обоим адресам продолжают работать специальные и экстренные службы. Специалисты обследуют территории, фиксируют последствия падения обломков и проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей.

Ранее в регионе также фиксировали последствия атак беспилотных летательных аппаратов. В частности, в хуторе Бережном Абинского района сотрудники экстренных служб локализовали возгорание, которое возникло после падения беспилотника. Площадь пожара составила около 120 кв. м.

В Крымском районе специалисты зафиксировали возгорание на территории электростанции. По предварительным данным, причиной стало падение обломков беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента пострадавших не было.

Мария Удовик