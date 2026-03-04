США отрицают причастность к удару по иранской школе

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США не наносили ударов по начальной школе для девочек в Иране. Иранские власти оценивают число жертв атаки в 171 человек.

«Насколько нам известно, нет, — ответила госпожа Левитт на вопрос о том, наносил ли Вашингтон удары по иранской школе (цитата по Seattle Times). — Соединенные Штаты не нападают на гражданское население, в отличие от иранского режима-изгоя».

Пресс-секретарь также предостерегла журналистов от обвинения США в нанесении прицельных ударов по гражданскому населению, потому что «американские военные таким не занимаются».

Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что продолжает проверять информацию об ударе по иранской школе. В ведомстве утверждают, что «нет признаков» того, что израильские ВВС «проводили какие-либо действия в том районе в то время».

США и Израиль 28 февраля начали операцию в Иране. По данным иранских властей, в результате удара по начальной школе в Минабе на юге страны погибли 171 человек. 3 марта прошли похороны, на которые пришли тысячи иранцев. Власти страны призвали Международный комитет Красного Креста принять меры для защиты гражданского населения во время военной операции США и Израиля.