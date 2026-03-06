Внутренняя красота и верность себе: «Ростелеком Книги», «Литрес» и «Читай-город» назвали вдохновляющие черты литературных героинь
Накануне 8-го марта «Ростелеком Книги», сервис «Литрес» и сеть книжных магазинов «Читай-город» провели опрос более 2 000 жителей России, чтобы узнать, какие женские образы из классической литературы вдохновляют их больше всего.
Фото: ПАО «Ростелеком»
Согласно результатам, мужчины чаще вдохновляются архетипом женщины-спутницы (36% опрошенных), а женщины — образом «деятельной бунтарки»(31%). Лидером рейтинга стала Маргарита из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (40%). Второе и третье места поделили героини произведений Александра Пушкина: Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» (27%) и Маша Миронова из «Капитанской дочки»(17%).
Большая часть опрошенных отметили, что внутренняя красота вдохновляет их гораздо сильнее внешней привлекательности (86%). Среди качеств литературных героинь, которые вызывают восхищение, респонденты также назвали верность своим идеалам (51%), душевную глубину (39%) и независимость (27%).
Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:
«Наш опрос подтверждает, что русская классика остается близкой и актуальной для современных читателей. Такие качества, как сила духа, искренность и умение оставаться верными себе, высоко ценятся как в литературе, так и в повседневной жизни.
Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес»:
«Международный женский день возник как праздник солидарности женщин в стремлении к свободе, праву выбирать и быть услышанными. Героини, которых отметили участники опроса, воплощают женскую силу: мягкую, но вместе с тем решительную и вдохновляющую.