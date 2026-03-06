Донской сельхозпроизводитель «Луч» инвестировал в производство 235 млн рублей

В Ростовской области сельскохозяйственное предприятие «Луч» получило инвестиции в 235 млн руб. Средства были выделены для модернизации производства и новой системы орошения, сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Хозяйство было основано в 2006 году и к настоящему моменту обрабатывает более 16,5 тыс. га пашни. Основная представленная на производстве культура — кукуруза, под которую в 2026 году выделено 8 тыс. га. По данным руководства «Луча», валовое производство зерновых и зернобобовых в 2025 году составило 37,4 тыс. т при средней урожайности почти 30 ц с гектара.

На производстве запустили модульный мобильный комплекс приемки, очистки и отгрузки зерна производительностью 1 тыс. т кукурузы в сутки. Кроме того, на производстве начали реализацию мелиоративного проекта — система орошения будет введена в 2028 году.

Константин Соловьев