Замглавы Целинского района оштрафовали за формальный ответ на обращение

Заместителя главы администрации Целинского района привлекли к административной ответственности за нарушение порядка работы с обращениями граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным правоохранителей, местный житель обратился в орган местного самоуправления, но получил от сотрудников районной администрации формальный ответ. Прокуратура внесла представление по выявленным нарушениям. После все доводы заявителя были рассмотрены.

Чиновника суд привлек к ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). В пресс-службе прокуратуры «Ъ-Ростов» сообщили, что сумма штрафа составила 5 тыс. руб.

Константин Соловьев