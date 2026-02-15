Почтово-пенсионное сообщество

В Черкесске началось слушание дела о хищениях в ингушском республиканском отделении Пенсионного фонда РФ с ущербом около 370 млн руб. По версии обвинения, преступное сообщество для совершения махинаций использовало структуры «Почты России». Одним из организаторов хищений правоохранители считают экс-руководителя управления федеральной почтовой связи Ингушетии Магомед-Башира Калиматова, брата главы Ингушетии. Подсудимый не признает себя виновным и жалуется на условия в армавирском СИЗО, где он содержится.

Магомед-Башир Калиматов

Фото: Пресс-служба главы республики Ингушетия

Фото: Пресс-служба главы республики Ингушетия

Черкесский городской суд 12 февраля провел первое заседание по существу дела организованного преступного сообщества (ОПС), которое, по версии обвинения, занималось хищениями средств отделения Пенсионного фонда России (ПФР) в Ингушетии.

По данным обвинения, организованное преступное сообщество было создано не позднее 2020 года Магомед-Баширом Калиматовым, братом главы региона Махмуда-Али Калиматова, и Камбулатом Сукиевым (оба фигуранта в разное время возглавляли управление федеральной почтовой связи Ингушетии), а также экс-руководителем отделения Пенсионного фонда республики Исламом Сейнароевым.

Всего по уголовному делу проходят обвиняемыми 29 человек, в том числе бывшие сотрудники Пенсионного фонда России и руководители почтовых отделений в Ингушетии.

Злоумышленники, по данным следствия, вносили в информационную систему ПФР фиктивные сведения о перерасчете пенсий жителям республики. Этим занималось «пенсионное» подразделение ОПС, в которое входили работники фонда Малик Баркинхоев, Залифа Чемурзиева, Мадина Цечоева, Пятимат Тангиева, Адам Могушков, Руслан Мурзабеков и другие.

Затем оформлялись документы о якобы выданных пенсионерам средствах. К этим действиям, по данным обвинения, были причастны экс-руководители Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов Хасан Батыжев, Марьям Кузьгова, Бекхан Бадиев. Излишне начисленные пенсионные выплаты обналичивались и похищались сообщниками, утверждает обвинение.

Изначально следствие сообщало об ущербе Пенсионному фонду на сумму 2 млрд руб. На судебном процессе в Черкесске представитель потерпевшей стороны заявил о претензиях в объеме 371 млн руб.

Подсудимый Калиматов вину не признает и заявляет, что ему непонятна суть претензий следствия.

Как стало известно “Ъ”, перед началом судебного процесса он обратился к уполномоченным по правам человека Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края.

Подсудимый заявил, что он сам и еще 13 женщин, проходящих по делу об ОПС, содержатся в следственном изоляторе города Армавира на расстоянии 135 км от Черкесска, где проходят заседания суда. «Дорога из Армавира в Черкесск в холодном автозаке составляет более трех часов, у нас нет времени и сил для подготовки к судебным заседаниям. Восемь женщин, как и я, находятся в камерах подвального типа. Все камеры холодные, сырые, на потолке и стенах плесень. Большинство из нас — пожилые люди, за 65–70 лет. Находиться в таких нечеловеческих условиях для нас вопрос жизни и смерти»,— пишет Магомед-Башир Калиматов. Подсудимый просит проявить милосердие к пожилым людям и перевести фигурантов дела в следственный изолятор Черкесска.

Анна Перова, Краснодар