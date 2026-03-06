В Туапсинском округе объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирен — сигнала «Внимание всем» — жителям необходимо укрыться в помещении без окон. Если тревога застала на улице, нужно спрятаться в цоколе ближайшего здания, в подземном переходе или на парковке. Не рекомендуется использовать для укрытия автомобиль. Также нельзя прятаться под стенами многоквартирных домов.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной»,— отметил Сергей Бойко.

UPD: Угроза атаки БПЛА отменена в 16:15.

Алина Зорина