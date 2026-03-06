В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара ограничили полеты самолетов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту Краснодар введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)»,— говорится в сообщении.

Службы аэропорта готовы к возобновлению работы после снятия ограничений. Пассажиров уведомят обо всех изменениях. Актуальную информацию ожидающие могут узнать у авиакомпании, на онлайн-табло или в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Алина Зорина