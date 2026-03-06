В Ростове-на-Дону задержали скрывавшегося 18 лет угонщика

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который 18 лет под чужим именем скрывался от отбывания наказания за угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области.

Сотрудники розыска арестовали гражданина, находившегося в федеральном розыске за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ). В 2007 году Мичуринский городской суд Тамбовской области приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Однако осужденный скрылся от контроля инспекции, после чего в марте 2008 года суд отменил условное наказание и определил два года колонии-поселения. УФСИН по Тамбовской области объявила мужчину в розыск.

Осужденный родился в Кировакане (Армения) и российского гражданства не имел. Чтобы избежать наказания, он находился на территории Армении, где изменил фамилию, имя и отчество, после чего вернулся в Россию и поселился в Ростове-на-Дону. Настоящую личность мужчины установить через через дактилоскопию. По данным МВД, отпечатки пальцев гражданина совпали с отпечатками другого, который проживал в Ростовской области и также привлекался к ответственности за угон.

Сейчас задержанный находится в СИЗО, откуда по решению суда будет направлен в исправительную колонию для отбывания наказания.

Константин Соловьев